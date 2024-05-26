美品✨ MONT BLANC モンブラン マネークリップ 二つ折り財布

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即購入OKです！取り置きはしておりませんのでご了承ください☆【商品説明】モンブランMONTBLANC マネークリップ二つ折り財布メンズ本革 ブラック 黒 ・サイズ縦8cm×横11cm×マチ約0.5cm・仕様札ばさみ×1カードポケット×6※小銭入れはありません。・付属品ありません。・状態について目立つ傷や汚れはなく、美品です。【商品について】・大手ブランド買取店にて購入した真贋鑑定済みの商品になります。・あくまでUSEDであることをご理解の上、ご購入いただきますようよろしくお願いいたします。※他サイトにも出品している為、突然の削除もありますのでご了承ください。東京都公安委員会 第306662218771号KDYshop