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商品詳細
ご購入前にプロフィールの一読をお願いいたします。Sクラスシートのアプグレ特典になります。8月17日の福岡公演にて受け取りました。中身を確認するために一度開封しました。ナップザックの擦り傷等は受け取り時からございましたが、気になる方はご購入お控え下さい\u003e_\u003c全てナップザックに入れた状態で、緩衝材で保護して発送させていただきます。即購入◎#straykids#5star#スキズ#アプグレ
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