【全巻完結】進撃の巨人 1〜34巻 全巻セット

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商品詳細
【全巻完結】進撃の巨人1〜34巻全巻セット諫山創進撃の巨人の全巻セットです。中古品です。ペットやタバコはなしです。目立った傷みはなく、18巻のみ側面に黄ばみがありますが、読むには支障はありません。中古品とご理解いただける方のみご購入ください。濡れ防止のため、プチプチ梱包して段ボールに入れて、発送致します。バラ売り不可。
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