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商品詳細
商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】PlayStation5数量限定ソードアート・オンラインラストリコレクション10周年メモリアルエディション■「ソードアート・オンラインラストリコレクション」LastRecollectionEdition（ゲーム本編含む全7アイテム）■10周年メモリアルエディション限定収納BOX■abec氏描き下ろしキービジュアルシリアルナンバー入りキャラファイングラフ（A4サイズ）■キャラクターアクリルスタンド（19体セット）■ゲーム10周年メモリアルTシャツ■プレミアパス／プレミアパス購入特典／歴代SAOゲームシリーズバトルBGMパックが入手できるプロダクトコード・プレミアパス：「追加ヒロインコンテンツ①」「追加ヒロインコンテンツ②」・プレミアパス購入特典：追加衣装「整合騎士キリト」「整合騎士ユージオ」・歴代SAOゲームシリーズバトルBGMパック《黒の剣士》武器スキン5種セットが入手できるプロダクトコード①武器スキン:エリュシデータ②武器スキン:ダークリパルサー③武器スキン:リメインズハート④武器スキン:虹輝剣エクスエターナ⑤武器スキン:イセリアルグロウ歴代ゲームタイトルロゴダイカットステッカー（全7種入り）【商品の状態】新品未開封です。 （返品できません）
http://narcologia.ru/goods/traverse366726.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion56678.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic974437.html
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PlayStation5ソードアート・オンライン ラストリコレクション10周年-
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ソードアート・オンライン ラストリコレクション 10周年メモリアル ...
ソードアート・オンライン ラストリコレクション アクリルスタンド ...
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ソードアート・オンライン ラストリコレクション』発売日が10月5日に ...
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