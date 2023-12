BEFORE THEY PASS AWAY -彼らがいなくなる前に- BEFORE THEY PASS AWAY -彼らがいなくなる前に-



『BEFORETHEYPASSAWAY-彼らがいなくなる前に-』/ジミー・ネルソン(著),神長倉伸義(翻訳)sizeA4判変型280ページ(FullColor) 定価:¥4,620#ジミー・ネルソン#写真家#民族#伝統衣装#儀式#工芸品#文化#風習#作品集#本#book#アート#美術#写真集#少数民族写真集未使用に近い。即購入可。世界で大反響の「美しい」少数民族写真集、待望の日本版!写真家ジミー・ネルソンが世界各地の少数民族を訪ね、失われつつある生活や文化を彼らと生活をともにしながら、その肖像を撮影した写真集。原書発売後、瞬く間に欧米30カ国以上で出版された話題の受賞作です。世界各地を訪れ、失われつつある民族の生活や文化を肖像として撮影した写真集。彼らのさまざまな風習や身の回りの工芸品の圧倒的な美しさを写し撮るだけでなく、文化の守り手である人々の内面までも写し出す。「ドイツフォトブックアワード2014」金賞受賞!ジミー・ネルソン:写真家。1967年イギリス生まれ。極地に生きる人々の生活や文化を50年ものの大判カメラで撮影。