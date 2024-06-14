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IZ*ONE ペンライトアクセサリー ユジン
商品番号 J64899786467
商品名

IZ*ONE ペンライトアクセサリー ユジン
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 4,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはIZ*ONE、IVEのユジンのペンライトアクセサリーになります。ペンライトはつかないのでご注意ください。プチプチで梱包して発送します。質問がございましたらコメント欄にお願いします。大切に保管しておりましたが、初期傷等気になる方はご購入をお控えください。即購入可能です。IZ*ONEウォニョン宮脇咲良ユリイェナユジンウンビ矢吹奈子へウォン本田仁美チェウォンミンジュチェヨンIVEチャンウォニョンアンユジンリズイソレイガウル
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