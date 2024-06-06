YAMAHA ミキサーパワーアンプ MA2030

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商品詳細
YAMAHAミキサーパワーアンプMA2030中古美品です。写真の本体、電源ケーブル、マニュアルのコピーのセットですローインピーダンスからハイインピーダンスまで使用できますので、店舗での使用から自宅のステレオ使用まで可能です、高品質なレスポンスの良いハリのあるサウンドです。2モノラルマイク入力+3ステレオ入力のミキシング機能をもつ、ハイインピーダンス/ローインピーダンス切替可能なパワーアンプリファイアー。ダッカーやオートレベラ―などBGM再生やマイクを使用するアプリケーションに最適なDSP機能を搭載。■出力 ・3Ω/4Ω：30Wx2ch ・70V/100V：60Wx1ch■電圧利得 ・3Ω：29.6dB ・4Ω：30.8dB ・70V：47.0dB ・100V：50.1dB■周波数特性(0dB,-3.0dB,+1.0dB) ・3Ω/4Ω,1W：50Hz〜20kHz ・70V/100V,1W：90Hz〜20kHz■コントロール ・FrontPanel：POWERSW,VOLUME,SOURCEEQBASS,SOURCEEQTREBLE,MICIN1,STIN1 ・RearPanel：OUTPUTSW,MICIN2,SETUPSW,DCP端子■スピーカー出力コネクター ・バリアストリップ端子x2ペア■冷却方法 ・自然空冷■電源電圧 ・AC100V・50Hz/60Hz■消費電力 1/8出力（3Ωピンクノイズ） ・30W■寸法 ・215W×54H×288Dmm■質量 ・1.8kg
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate181348.html
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http://narcologia.ru/goods/Addict298718.html
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