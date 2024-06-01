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aespa カリナ　トレカ　セット
商品番号 K89280895879
商品名

aespa カリナ　トレカ　セット
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ予定なしblackmambanextlevelforeverdreamscometruesavagestepback一度開封しているので神経質な方は購入をご遠慮下さい。写真より状態確認お願い致します。トレカはスリーブに入れて保管していました。即購入◎バラ売り×匿名発送プロフご確認お願い致しますm(__)m
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