aespa カリナ　トレカ　セット

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商品詳細
値下げ予定なしblackmambanextlevelforeverdreamscometruesavagestepback一度開封しているので神経質な方は購入をご遠慮下さい。写真より状態確認お願い致します。トレカはスリーブに入れて保管していました。即購入◎バラ売り×匿名発送プロフご確認お願い致しますm(__)m
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