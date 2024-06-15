BUCK-TICK/JUST ONE MORE KISS等シングル全4枚セット

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商品詳細
昭和のカリスマROCKバント『BUCK-TICK』、デビュー曲を含む全4枚セット追悼販売です。商品は長年自宅保管でしたので、写真の様に汚れや傷も見られます。再生に問題はありません。今では入手困難で貴重な商品だと思います。神経質な方は御遠慮ください。御理解のある方宜しくお願い致します。即購入◯「BUCK-TICK/JUSTONEMOREKISS」定価:￥910#CD・DVD#BUCKTICK#BUCKTICKCD#バクチク#バクチクCD#ROCK#ROCKCD#ロック#ロックCD
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