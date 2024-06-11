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商品詳細
箱は潰れてしまって捨ててしまいました。写真に写っているものが全てです。有線のジョイコン付きです。初期化済み。使用回数は5回未満でした。
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http://narcologia.ru/goods/cowpox319039.html
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