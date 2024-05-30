サイン本　三重野慶画集 言葉にする前のそのまま

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「三重野慶画集言葉にする前のそのまま」三重野慶さんの直筆サイン入りです。都内書店にて購入しました。表紙カバー全体に、角度によっては目立つ斑点のような跡があります。購入時シュリンクを剥がした時からあったので、原因は不明です。その他、経年劣化ご了承下さい。自宅整理の為、出品致します。即購入okです。宜しくお願い致します。#三重野慶#三重野_慶#本#芸術／絵画・彫刻