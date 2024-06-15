SEVENTEEN ジュン　セット

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商品詳細
海外製なので初期の傷がある可能性があります気になる方はご遠慮くださいトレカには細かな傷がありますワッペンバッジ(BETHESUN) 未開封ドームツアー バッジセット 未開封Musium2022アクリルスティック 未開封Musium2021アクリルスティック 傷あり こちらで譲って頂きました 少し割れていますケレン 2020中身確認のため開封済みケレン 2023未開封ケレン缶バッジ 2023 未使用ワッペン こちらで譲って頂きましたあいのちから キーホルダー 一度使用済みこちらで譲って頂いた物も含みますSEVENTEENseventeenセブチエスクプス ジョンハン ジョシュア ジュンホシ ウォヌ ウジ The8ミンギュ ドギョム スングァンバーノン ディノ
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