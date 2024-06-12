太陽銃パーツ「アストロ」入手可能 ボクらの太陽

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商品詳細
イベントで行われたデータ配信でのみ入手可能な「星のカード」を所持しています。「星のカード」を所持した状態で日の入り後に「太陽樹」を見上げると、太陽銃パーツ「アストロ」を入手できます。それ以外にも通信が必須となる要素の解放や、入手に手間の掛かるアイテムの所持などの特典がありますので、詳細につきましては以下をご確認ください。・紋章共鳴でのみ入手できる紋章全て入手済み・対戦ポイント9999pts.(グレネード弾数制限解除)・「ボム」「フラッシュ」「ライジングサン」99発所持・太陽銃レンズ、ダーク以外全てLVⅢ・「命の果実」「銀貨」全て入手済み・見つかった回数0以下は注意点です。電池が切れており、ゲーム起動時またはリセットのたびに時計がリセットされます。データは1週目で、ラスボスを倒す前です。「太陽樹」の太陽エネルギーは、469ソルほどです。地域の設定はトウキョウです。
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