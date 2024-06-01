Pearl ウルトラキャスト Ultra Cast 14 × 5

UCA1450/BUltraCast14×5Pearl定価：¥72000→¥18000引っ越しに伴う機材の大幅な縮小に伴い、こちらを出品します。とは言えこのスネアは12年近い歳月、ずーっと大切に使ってきました。様々な練習やライブの思い出が詰まっています。大切に使ってきたつもりですが、若干の傷等はあります。音はずっと素敵です。手放すのは若干名残惜しい気はしますが、大切にしてくださる方の元に届いたらいいなと思っております。現品には両面ともヘッドは張ってありますが、スナッピーのみ付属しません。そちらご了承頂ける方はどうぞ。#Pearl#UCA1450_BUltraCast14×5種類···スネア



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