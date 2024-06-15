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【新品未開封】 DC ストリートファイターⅢ Wインパクト
商品番号 U12757756537
商品名

【新品未開封】 DC ストリートファイターⅢ Wインパクト
ブランド名 セガ
特別価格 税込 24,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●DCドリームキャスト　ストリートファイターⅢWインパクト#レトロゲーム当時物●値下げ交渉不可●新品未開封品になります。●外装のビニールが付いた状態です。●DCドリームキャストのソフトです。●当時新品で購入後、自宅のクローゼットにて保管していました。●写真にてご確認とご判断お願いします。●未開封品は希少かと思います。●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。素人保管による品ということをご理解の上ご検討ください。神経質な方はご遠慮ください。
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