介護福祉経営士テキスト10冊＋資格認定対策冊子付き

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介護業界の経営人材育成のための「介護福祉経営士」テキストシリーズ試験に合格したので、お譲りいたします。新品を購入しました。合格後に出品しようと思っていたので、綺麗に使いました。基礎編全10巻セット定価 24,100円（税込）（2級資格認定試験に対応） 『介護福祉経営士2級資格認定試験対策―合格サポートブック―』付きです。『介護福祉経営士2級資格認定試験対策―合格サポートブック―』とは●「介護福祉経営士テキスト」基礎編（全10巻）各巻の重要ポイントの解説を掲載●予想問題を掲載第1巻【第3版】介護福祉政策概論──介護保険制度の概要と課題価格：2,750円（税込）著者：和田勝(元国際医療福祉大学大学院客員教授)第2巻介護福祉経営価格：2,750円（税込）編著者：増田雅暢(岡山県立大学保健福祉学部教授)第3巻【第3版】介護福祉関連法規──その概要と重要ポイント価格：2,750円（税込）著者：長谷憲明(関西国際大学教育学部教授／地域交流総合センター長)第4巻【第4版】介護福祉の仕組み価格：2,750円（税込）著者：青木正人(株式会社ウエルビー代表取締役)第5巻高齢者介護と介護技術の進歩価格：2,750円（税込）編著者：岡田史(新潟医療福祉大学社会福祉学部准教授) 第6巻介護福祉倫理学──職業人としての倫理第1巻医療を知る──介護福祉人材が学ぶべきこと価格：2,750円（税込）編著者：神津仁(特定非営利活動法人全国在宅医療推進協会理事長／医師)第2巻【第4版】介護報酬制度／介護報酬請求事務価格：2,750円（税込）著者：小濱道博(介護事業経営研究会顧問)第3巻介護福祉産業論価格：2,750円（税込）編著者：結城康博(淑徳大学総合福祉学部准教授)早坂聡久(社会福祉法人柏松会常務理事)第4巻多様化する介護福祉サービス──利用者視点への立脚と介護保険外サービスの拡充価格：2,750円（税込）編著者：島津淳(桜美林大学健康福祉学群教授)福田潤(桜美林大学健康福祉学群教授)