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Nintendo Switch バッテリー強化版[ネオンブルー・ネオンレッド]
商品番号 G75049633640
商品名

Nintendo Switch バッテリー強化版[ネオンブルー・ネオンレッド]
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 12,005 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【購入について】即購入OKです。コメント中でも即決購入した方を優先します。気になる点は必ずコメントしてください。【発送について】支払い確認後、可能な限り速やかに発送します。商品が傷まない包装を心がけております。【商品について】ニンテンドースイッチ本体HAC-001Joy-Con(L)ネオンブルーHAC-015Joy-Con(R)ネオンレッドHAC-016NintendoSwitchドック　HAC-007Joy-ConグリップHAC-011NintendoSwitchACアダプターHAC-002（JPN）Joy-ConストラップHAC-014　2個ハイスピードHDMIケーブル　WUP-008：1.4mセーフティガイド外箱撮影状況によっては若干お色が異なって見える場合があります。何卒ご了承お願い致します。
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