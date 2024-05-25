MXL コンデンサーマイク V67G-HE

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商品詳細
使用しなくなったため出品します。■コンデンサーマイク■作動方式：プレッシャーグラデュエントタイプコンデンサー■ダイアフラム：直径25mm厚さ6μ■周波数特性：30Hz～20KHz■指向性：単一指向性■入力感度：15mv/Pa■出力インピーダンス：200ohm■S/N比：74ｄＢ■自己ノイズ換算レベル：20DB(IEC268-4準拠）■最大入力許容音圧：130dB■電源：ファンタムDC48V+/-5V■サイズ：47mmx184mm■重量：589.67g■外見：シルバー■付属品：ショックマウントホルダー（5/8インチネジ）、ポップフィルター、クリーニングクロス、ケース
http://narcologia.ru/goods/interconnect15570.html
http://narcologia.ru/goods/plaque680107.html
http://narcologia.ru/goods/organization870362.html
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