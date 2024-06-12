スノーハザード\u0026クレイバースト　ポケモンセンター・ジムセット　ナンジャモセット

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商品詳細
福袋で付いてきた新品です。シュリンク付き即購入オーケーです。すり替え防止のため、返品は受け付けません。〜1セット内容物〜拡張パック「スノーハザード」1BOX（30パック）拡張パック「クレイバースト」1BOX（30パック）デッキシールド「ナンジャモ」1セット（64枚）デッキケース「ナンジャモ」（仕切り板2枚付き）1個カードボックス1個カードボックス用仕切り板4枚ポケモンセンターポケモンポケカポケモンカードカードゲームナンジャモジムセットナンジャモセットスノーハザードクレイバースト
http://narcologia.ru/goods/evaporation669624.html
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