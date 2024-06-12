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スノーハザード\u0026クレイバースト　ポケモンセンター・ジムセット　ナンジャモセット
商品番号 F28067642357
商品名

スノーハザード\u0026クレイバースト　ポケモンセンター・ジムセット　ナンジャモセット
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 9,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

福袋で付いてきた新品です。シュリンク付き即購入オーケーです。すり替え防止のため、返品は受け付けません。〜1セット内容物〜拡張パック「スノーハザード」1BOX（30パック）拡張パック「クレイバースト」1BOX（30パック）デッキシールド「ナンジャモ」1セット（64枚）デッキケース「ナンジャモ」（仕切り板2枚付き）1個カードボックス1個カードボックス用仕切り板4枚ポケモンセンターポケモンポケカポケモンカードカードゲームナンジャモジムセットナンジャモセットスノーハザードクレイバースト
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