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大友克洋アートワーク KABA
商品番号 D88604572046
商品名

大友克洋アートワーク KABA
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 4,900 円
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商品詳細

「大友克洋アートワークKABA」大友克洋#大友克洋#大友_克洋#本#コミック／コミック1989年9月初版本体上部に紙魚あります。写真確認ください。その他は焼け、色あせ等ないと思いますが，素人管理+判断になりますので、その点御了承の上購入ください。
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