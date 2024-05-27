ポケモンカードゲーム　ソード＆シールド　レイジングサーフ　box シュリンク付き

以下の商品の出品になります。再シュリンクなどではないのでご安心ください。販売実績もございますので信用してくださる方ご購入を検討いただけますと幸いですm(__)m（ヨドバシオンライン産）5000円以上お買い上げいただいた方に限りこちらの商品を定価にてお譲りが可能です。是非ご検討ください。スカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語【発送について】＊折れ水濡れ防止対策を施し、発送いたします。＊トレーディングカードは相場変動が激しい為、原則24時間以内に発送させていただます。【その他】＊こちらの出品ですが、一定期間が経ちましたら出品を取り下げさせていただきます。ご了承くださいませ。#ポケモン#ポケカ#ポケモンカード#レイジングサーフ#シュリンク付き#シュリンクつき



【シュリンク付き未開封BOX】レイジングサーフ BOX ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック



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