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ポケモンカードゲーム　ソード＆シールド　レイジングサーフ　box シュリンク付き
商品番号 M81090440115
商品名

ポケモンカードゲーム　ソード＆シールド　レイジングサーフ　box シュリンク付き
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,844 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以下の商品の出品になります。再シュリンクなどではないのでご安心ください。販売実績もございますので信用してくださる方ご購入を検討いただけますと幸いですm(__)m（ヨドバシオンライン産）5000円以上お買い上げいただいた方に限りこちらの商品を定価にてお譲りが可能です。是非ご検討ください。スカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語【発送について】＊折れ水濡れ防止対策を施し、発送いたします。＊トレーディングカードは相場変動が激しい為、原則24時間以内に発送させていただます。【その他】＊こちらの出品ですが、一定期間が経ちましたら出品を取り下げさせていただきます。ご了承くださいませ。#ポケモン#ポケカ#ポケモンカード#レイジングサーフ#シュリンク付き#シュリンクつき
http://narcologia.ru/goods/reinforcement398799.html
http://narcologia.ru/goods/conception494857.html
http://narcologia.ru/goods/moped770568.html

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