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- コレキャラアベンジャーズ 29種類 カスタム品あり
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商品詳細
コレキャラアベンジャーズ29種類です。劇中に合わせるためトニースターク、ソー、ホークアイはカスタム品になります。ガラスケースに飾っていました。 比較的きれいかと思いますが、ロキの頭部に色跳ねがあります。よろしくお願いします。AVENGERSアイアンマンキャプテンアメリカマイティソーハルクホークアイブラックウィドウウォーマシンスパイダーマンブラックパンサードクターストレンジアントマンレスキューバッキーファルコンキャプテンマーベルガーディアンズサノスエンドゲームインフィニティウォー
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