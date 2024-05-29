SHURE BETA87A コンデンサーマイク

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商品詳細
使用感わずかで、タバコを吸わない環境でHAKUBAのデシケータで保管しておりました。BETA58やBETA57も所有しておりますが、こちらはコンデンサーマイクならではの繊細さを感じます。外箱は処分してしましましたが、サウンドハウス購入の100%正規品です。動作確認済み。種類···マイク
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