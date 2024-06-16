ドーリィ・ドーリィ v.12　今日から着物はじめ　きものえほん付き

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商品詳細
一般家庭の保管品です。冊子は本体から外してあります。表紙には写らない程度の薄いスレ等あります。本格的な着物の縫い方が載っています。「ドーリィ・ドーリィv.12」グラフィック社編集部#グラフィック社編集部#本#生活／家事
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Dolly*Dolly ドーリィ ドーリィ vol.12 今日から着物はじめ | フリマアプリ ラクマ
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1/3,SD,DD 振袖 着物 セット 赤B 草履付 ドルフィードリーム 人形用 オーダー
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