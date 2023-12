RONCHAMP / Le Corbusier ル・コルビュジエ / ロンシャン

Ronchamp: Le Corbusier. ル・コルビュジエ: ロンシャン礼拝堂 - 古本買取販売 ハモニカ古書店 建築 美術 写真 デザイン 近代文学 大阪府古書籍商組合加盟店



ジャケットに傷みがあります。1ページ目に名前のエンボス(写真6)、ほぼ全ページの下部に水に濡れたような痕(写真7)があります。通読に支障が生じるほどのダメージではありません。出版:1991年(ハードカバー)言語:英語ページ数:135ページサイズ:20.5cm×19.5cm×1.5cmル・コルビュジエ著による自身の代表作「ロンシャン礼拝堂」を紹介した一冊。コルビュジエのスケッチ、図面などが豊富に収録されています。初版は1957年に出版されましたが、こちらは1991年に出版されたリプリント版です。