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- 一番くじ夏目友人帳 スタンプ5コンプリート＆小鉢3＆ハンドタオル2＆チャーム1
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商品詳細
クロゼットで保管していましたが、断捨離の為出品致します。＊G賞 スタンプ 5種 コンプリート＊H賞 こばち 3種＊H賞ハンドタオル 2種＊Ｉ賞やわらかチャーム 1種11点セットバラ売り❌スタンプには朱肉は、入っておりません。市販の朱肉を利用下さい。スタンプは、コンプリートしていますので、使い勝手が良いと思います(^^ゞ新品未使用です。
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http://narcologia.ru/goods/Lincoln647402.html
http://narcologia.ru/goods/slide969187.html
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