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一番くじ夏目友人帳　スタンプ5コンプリート＆小鉢3＆ハンドタオル2＆チャーム1
商品番号 X50099626794
商品名

一番くじ夏目友人帳　スタンプ5コンプリート＆小鉢3＆ハンドタオル2＆チャーム1
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロゼットで保管していましたが、断捨離の為出品致します。＊G賞　スタンプ　5種　　　　コンプリート＊H賞　こばち　3種＊H賞ハンドタオル　2種＊Ｉ賞やわらかチャーム　1種11点セットバラ売り❌スタンプには朱肉は、入っておりません。市販の朱肉を利用下さい。スタンプは、コンプリートしていますので、使い勝手が良いと思います(^^ゞ新品未使用です。
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