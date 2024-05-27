一番くじ夏目友人帳　スタンプ5コンプリート＆小鉢3＆ハンドタオル2＆チャーム1

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クロゼットで保管していましたが、断捨離の為出品致します。＊G賞 スタンプ 5種 コンプリート＊H賞 こばち 3種＊H賞ハンドタオル 2種＊Ｉ賞やわらかチャーム 1種11点セットバラ売り❌スタンプには朱肉は、入っておりません。市販の朱肉を利用下さい。スタンプは、コンプリートしていますので、使い勝手が良いと思います(^^ゞ新品未使用です。