信藤三雄 シーティーピーピーのデザイン CTPP 渋谷系 グラフィックデザイン

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商品詳細
※値下げ不可レア中古信藤三雄シーティーピーピーのデザインCTPP渋谷系CorneliusコーネリアスPIZZICATOFIVEピチカートファイヴピチカートファイブカヒミ・カリィFlipper'sGuitarフリッパーズ・ギター松任谷由美サザン・オール・スターズミスチル小泉今日子ブランキー・ジェットシティクレモンティーヌ高橋幸宏他収録グラフィックデザインCDジャケットデザイン集アートワーク作品集1996年報雅堂光琳社ソフトカバー本綴じが外れかかっていてページにややグラつきページ割れがあり状態はあまり良くありませんが全ページ揃っています※ネコポス発送ですよろしくお願いします#信藤三雄#シーティーピーピー#CTPP#渋谷系#Cornelius#コーネリアス#PIZZICATOFIVE#ピチカートファイブ#カヒミカリィ#FlippersGuitar#フリッパーズギター#松任谷由美#サザンオールスターズ#ミスチル#小泉今日子#ブランキージェットシティ#クレモンティーヌ#高橋幸宏#グラフィックデザイン#CDジャケット#アートワーク#作品集
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