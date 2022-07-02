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【動作確認済み】ベアナックル3 メガドライブ
商品番号 G14710703778
商品名

【動作確認済み】ベアナックル3 メガドライブ
ブランド名 セガ
特別価格 税込 12,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022.07.02動作確認済み【互換機MEGARETRONHD】中古品になります。写真で状態確認下さい。中古品の為、多少の汚れキズはございます。ご理解頂ける方のみで宜しくお願い致します。自宅保管につき、神経質な方はご遠慮くださいますよう、お願い致します。起動確認はしておりますが、お客様のゲーム環境によっては正常に起動・動作しない可能性がございます。予めご了承ください。すり替え防止のため如何なる理由においても返品対応はご遠慮させて頂きます。予めご容赦ください。#メガドライブ#レトロ#レトロゲーム#メガドラ#ベアナックル#ベアナックル3
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