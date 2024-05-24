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女神寮の寮母くん。 1〜8巻 (2巻の特典とクリアしおり付き) 全て 初版
商品番号 E13608077491
商品名

女神寮の寮母くん。 1〜8巻 (2巻の特典とクリアしおり付き) 全て 初版
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この商品は、写真が1〜7枚目まであります。女神寮の寮母くん。1〜8巻(2巻の特典と2018-2019冬フェス少年エース×ヤングエースウィンターフェスティバル特製クリアしおり　D付き)全て初版1〜8巻は、初版発行です。一度しか読んでないので未使用に近いと思います。写真3枚目の通り、アニメイトの特典は、透明ブックカバーの後に差し込んで送ります。写真3枚目の上半分の紹介冊子は、それぞれの漫画に挟んで送ります。写真4枚目の通り、裏表紙を見るためにブックカバーの上部が切れています。購入時に帯がシュリンクにくっついていて、外す時に少し剥げてしまいましたが、中の書籍自体には、目立った傷や汚れはありません。写真1〜7枚目のとおり、透明なブックカバーや、袋に入れて送ります。全体で、8500円です。#かあーと＿出品中の漫画・グッズなど一覧#女神寮の寮母くん。#漫画　#1巻　#2巻　#3巻　#4巻　#5巻#6巻　#7巻　#8巻　#初版#アニメイト　#特典#描き下ろしイラストカード#描き下ろし　#イラストカード#2018#2019#冬フェス#ウィンターフェスティバル#少年エース　#ヤングエース#特製クリアしおり　#クリアしおり　#D#KADOKAWA　#角川コミックス・エース#日野行望
http://narcologia.ru/goods/rebellion43678.html
http://narcologia.ru/goods/traverse652026.html
http://narcologia.ru/goods/recycling913714.html
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