女神寮の寮母くん。 1〜8巻 (2巻の特典とクリアしおり付き) 全て 初版 ...

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この商品は、写真が1〜7枚目まであります。女神寮の寮母くん。1〜8巻(2巻の特典と2018-2019冬フェス少年エース×ヤングエースウィンターフェスティバル特製クリアしおり D付き)全て初版1〜8巻は、初版発行です。一度しか読んでないので未使用に近いと思います。写真3枚目の通り、アニメイトの特典は、透明ブックカバーの後に差し込んで送ります。写真3枚目の上半分の紹介冊子は、それぞれの漫画に挟んで送ります。写真4枚目の通り、裏表紙を見るためにブックカバーの上部が切れています。購入時に帯がシュリンクにくっついていて、外す時に少し剥げてしまいましたが、中の書籍自体には、目立った傷や汚れはありません。写真1〜7枚目のとおり、透明なブックカバーや、袋に入れて送ります。全体で、8500円です。#かあーと＿出品中の漫画・グッズなど一覧#女神寮の寮母くん。#漫画 #1巻 #2巻 #3巻 #4巻 #5巻#6巻 #7巻 #8巻 #初版#アニメイト #特典#描き下ろしイラストカード#描き下ろし #イラストカード#2018#2019#冬フェス#ウィンターフェスティバル#少年エース #ヤングエース#特製クリアしおり #クリアしおり #D#KADOKAWA #角川コミックス・エース#日野行望