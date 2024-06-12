MARTIN S-0 UKE ソプラノ ウクレレ

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商品詳細
目立つキズ、凹みありません。状態は美品かと思います。オール単板マホガニー・ボディのモデルです。購入ししばらくインテリアで飾っていました。他にもウクレレがあるので、出番がなく出品することにしました。ストラップピンを後方に開けた後、1度取り外した穴がありますが、演奏には影響はありません。ウクレレスタンド、純正ケース、ウクレレストラップもお付けします。マーティンウクレレ
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