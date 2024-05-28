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【PS4本体＋α】METAL GEAR SOLID V LIMITED PACK
商品番号 I79028125983
商品名

【PS4本体＋α】METAL GEAR SOLID V LIMITED PACK
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS4本体メタルギアソリッドVリミテッドパックファントムペインエディション「PlayStation®4METALGEARSOLIDVLIMITEDPACKTHEPHANTOMPAINEDITIONCUHJ-10009」500GBソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥49980#ソニー#Sony#ゲーム#本体#PlayStation4#PS4#限定#LIMITED#メタルギアソリッド#リミテッドパック#ファントムペイン（内容）・メタルギアソリッド仕様のPS4本体・メタルギアソリッド仕様のコントローラ1つ・PS4ソフト「メタルギアソリッドV：ファントムペイン」・元箱\u0026仕様書・付属品（電源コード・HDMIコード・コントローラコード・イヤホンマイク）以上5点まとめての出品です。（状態・環境）・タバコ、ペットなし・初期化済み・拭き掃除済み・ボタン等の掠れなし・本体にほぼ傷なし・日焼けなし・元箱ありご覧いただきありがとうございます。当時この綺麗な朱の限定色に惚れて購入し、他にも7、8本ほどのタイトルを遊びましたが、最近は滅多に起動しなくなり、TV台の下で待つばかり。なのでもっと活躍させてくれる方がいらしたら、もらってくだされば幸いです。初期化した際にも動作スムーズ、本体の各ジャックやコントローラにも擦れや目立った汚れなく美品だと思います。
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