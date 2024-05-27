【最終値下げ！！】NINTENDO SWITCH HAD-S-KA +備品

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオングリーン/ネオンピンクHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo購入日2021年内容内容・任天堂Switch本体・ジョイコン2つ・任天堂Switchドック・Switch充電器・HDMIケーブル・コントローラー・Switchケース全て綺麗に清掃してあります本体の保護フィルムに少しヒビが入っていますが、本体は無事なので問題は無いです。joy-conをはめて使うコントローラーだけない状態なのでご理解願います。Switch本体には128GBのメモリが入っているので容量を気にせずにゲームが出来ます。初期化済み◦動作確認済みです。