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B'z HighwayX ガチャ　ホテルキーホルダー神奈川 横浜 3days
商品番号 H49995702401
商品名

B'z HighwayX ガチャ　ホテルキーホルダー神奈川 横浜 3days
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 6,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B'zLIVE-GYM2022HighwayXの8月11日・13日・14日　ぴあアリーナMMのガチャガチャ限定3点セットになります。・会場限定ホテルキーホルダーカプセルはなしで、プチプチに巻いて発送させて頂きます。商品は新品未開封品です。初期傷と思われる細かい擦り傷などがある場合がありますが、ご了承頂ける方でご購入の方をよろしくお願い致します。#稲葉浩志#松本孝弘#キーホルダー#ホテルキーホルダー#限定#ガチャ#ガチャガチャ#プレート#日付入#横浜#ホテルキー#ファイナルグッズ種類···キーホルダーミュージシャン種別···グループ
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