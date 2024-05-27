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商品詳細
「人喰いの大鷲トリコ」の海外で発売された300ページほどあるハードカバーのアートブックです。Amazonにて予約購入後、一読してから紫外線避けのカーテンをした本棚にて保管しておりました。図解などで少しだけ日本語がありますがほぼ英語です。画像が多いので、眺めるだけでも楽しいかと思います。サイズが大きいため、メルカリ便の宅急便サイズにて発送致します。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly994384.html
http://narcologia.ru/goods/slide366087.html
http://narcologia.ru/goods/cotton688761.html
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人喰いの大鷲トリコ 洋書 アートブック-
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