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【美品】【おまけ３個付き】PlayStation4 PS4 HDR 500GB
商品番号 K27016661302
商品名

【美品】【おまけ３個付き】PlayStation4 PS4 HDR 500GB
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 7,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。◾️【PlayStation4CUH-2100AHDR500GB】・メーカーSONY・カラーホワイト・型番CUH-2100AB02・本体容量500GB・付属品全て有り・状態美品状態・全て動作確認済み・外装消毒済み・フル初期化済み◾️【DUALSHOCK4コントローラー】・メーカーSONY・カラーホワイト・付属品全て・状態美品(3回程使用)・外装消毒済み・動作確認済み◾️【HORIGAMINGHEADSETST】・メーカーHORI・カラーブラック・付属品全て・状態美品(3回程使用)・動作確認済み・ボイスチャット用マイク付き・高音質40mmドライバー搭載・ケーブル長さ約1.5m・APEX、Fortnite対応◾️【ELECOM有線LANコード4P6A】・メーカーELECOM・カラーブラック・付属品有線LANコードのみ・状態傷や汚れ無し・動作確認済み※箱に入っていないコントローラーは右上の「R2ボタン」だけが反応しません。その他のボタンは問題なく動作します。予めご了承くださいませ。2〜3日以内に発送いたします。最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
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