【レア】MD T2ザ・アーケードゲーム　箱説付き　国内正規品

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商品詳細
メガドライブのレアソフト『T2ザ・アーケードゲーム』です。希少な国内正規品です。レトロフリークにて初期動作確認済みで、付属品は掲載画像に写っているものが全てです。内蔵電池があるものについては保証できませんので予めご了承下さい。外観や付属品の状態につきましては必ず掲載画像をご確認の上、納得頂いた方のみご購入お願いします。
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