地来矢 鵜飼悠 髙橋恭司 写真集 ZIRAIYA



地来矢 鵜飼悠=高橋恭司 写真集 M.11 ZIRAIYA Yu ukai=Kyoji Takahashi ...



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Life Goes On / 著：髙橋恭司 アートディレクション：角田純一 ...



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写真はいつも世界の終わりを続ける / 髙橋恭司 | 小宮山書店 KOMIYAMA ...



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裏に軽い汚れあり。中は綺麗です。700部限定。エディションナンバー付き。22x27cm50photo2009年、写真を通してのさまざまなトライアルによって、写真家の語るべき写真論を追求する高橋は、この写真集『地来矢』をその一環として、Mレーベルより刊行しました。この写真集は、高橋が、自分と共通する作品を紡ぐ繊細な糸の持ち主である写真家、鵜飼悠と出会うことによって、実現したものです。すべての作品は、写真集のなかで、被写体たちが重力の中に存在していたときの縦横左右を完全にうしない、また、おなじライカカメラで撮影された写真はそれがどちらの写真家によるものなのか、いっさい表示されることなく混然と配置されています。２人によって共有された磁場からたちのぼる空気は、90年代の彼の作品をわれわれを永遠の迷路に誘い込んだときと同様の、謎めいた風の源となり、観る者の心を揺さぶります。