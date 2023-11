【Blu-ray 初回プレス】ジャニフェス Johnny's Festival

「Johnny'sFestival~Thankyou2021Hello2022~」Blu-ray初回プレスです。一度再生した後、暗い場所で保管していました。◉即購入可能、値下げ対応できません。防水加工+プチプチをして発送させて頂きます。ジャニフェス ジャニーズフェスティバルKinKiKidsNEWS関ジャニ∞KAT-TUNHey!Say!JUMPKis-My-Ft2SexyZoneA.B.C-ZジャニーズWESTKing\u0026PrinceSixTONESSnowManなにわ男子bluerayーーーーーーーーー全14組・総勢78名出演「ジャニフェス」パッケージ化決定!2021年12月30日に東京ドームで開催され、配信も行われた「Johnny'sFestival~Thankyou2021Hello2022~」が、LIVEDVD\u0026Blu-rayとしてリリース決定!KinKiKids、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey!Say!JUMP、Kis-My-Ft2、SexyZone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King\u0026Prince、SixTONES、SnowMan、なにわ男子の13組に加え、ジャニーズJr.のTravisJapanも出演し、総勢78名が東京ドームに集結。各グループの代表曲を始め、グループ同士のコラボなど、全45曲が披露された一夜限りのスペシャルライブの模様をパッケージ化。★Blu-ray★リーフレット封入★初回プレス分のみ、『三方背仕様』/『44PLIVEフォトブックレット』封入



