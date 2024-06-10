魔道祖師　パンフレット　飛花甘露　大河幻想ラジオドラマパンフレット

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魔道祖師 パンフレット 飛花甘露大河幻想ラジオドラマパンフレットイベントでの購入になります。付属ポストカード付きです。一度中の確認で開封したのみです。◾️状態について数回読んだ程度ですので、状態としては綺麗だと思います。◾️その他素人目による確認になりますのでご了承下さい。あくまで中古品であることをご理解の上、ご検討よろしくお願いします。発送について、基本は土日発送としております。ただ平日でも行う場合がございます。即購入OKです。コメントある場合も即購入者優先とさせて頂きますので、予めご了承願います。#魔道祖師