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バトルフォーミュラ　ソフトのみ
商品番号 S53863617900
商品名

バトルフォーミュラ　ソフトのみ
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 17,845 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※7枚目の写真は比較用で、出品はソフトのみです。バトルフォーミュラのソフトのみの出品です。ニューファミコンにて動作確認済みです。全体的に傷や汚れ、裏ラベルには変色が見られます。可能な限り写真に写すようにしましたが、写り切らない傷や汚れあります。美品をお求めの方は購入を控えるようにお願いします。偽物が多く出回る中で100%国内正規品とは断言できないのですが、7枚目の写真のように当方の保有している箱説付きのもう1本と比較して、ラベルの印刷に相違が見られないことから正規品の可能性が極めて高いという判断に留まります。すり替え防止のため、いかなる場合でも返品には応じかねますので、不明点があれば質問頂き、よく納得された上でご検討頂ければと思います。
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