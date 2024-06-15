須賀敦子全集　全8巻

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3巻の1ページに破れあり1巻と7巻に汚れあり【内容】「須賀敦子全集1」 ・ミラノ霧の風景 ・コルシア書店の仲間たち ・旅のあいまに「須賀敦子全集2」 ・ヴェネツィアの宿 ・トリエステの坂道 ほか24編「須賀敦子全集3」 ・ユルスナールの靴 ・時のかけらたち ・地図のない道 ・古いハスのタネ ほか14編「須賀敦子全集4」 ・遠い朝の本たち ・本に読まれて ほか書評・映画評エッセイ33編「須賀敦子全集5」 ・イタリアの詩人たち ・ウンベルト・サバ詩集 ・ミケランジェロの詩と手紙 ・歌曲のためのナポリ詩集「須賀敦子全集6」 ・イタリア文学論 ・翻訳書あとがき(10稿)「須賀敦子全集7」 ・どんぐりのたわごと ・日記「須賀敦子全集8」 ・書簡 ・『聖心の使徒』所収エッセイほか ・荒野の師父らのことば ・ノート・未定稿 ・年譜中古品であることをご理解いただける方のご購入をお願いいたします。発送後のキャンセルや返品は承っておりませんのでご了承下さい。