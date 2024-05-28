【値下げ！】会場限定ランダムトレカ キノ

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商品詳細
PENTAGON2022LIVEINJAPAN〜Feelin'like〜会場限定日替わりランダムトレカキノ(16日)です。右上部分は光の関係で線が入っておりますが折れ等はありません。即購入◎pentagonペンタゴンKINOキノヒョングジノジンホフイフェテクホンソクシノンヨウォンチャングイェナンユウトウソク
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