【即購入⭕️】NCT 公式ペンライト 草鈍器

NCT公式ペンライトです。ペン卒したため出品させていただきます。去年ドリショの際公式オンラインショップにて購入したものです。1度も使わず保管してました。NCTOFFICIALFANLIGHT×1※電池は付いていません正規品点灯確認済購入当初から箱の裏に空気みたいなものが入っています。(画像の方参照)その他目立った傷や汚れはありませんが素人保管だということをご理解の上ご購入の方ご検討よろしくお願い致します。梱包水濡れ対策+プチプチ+水濡れ対策なるべく厳重に梱包させていただきます。NCT127NCTDREAMNCTUWayV威神Vテイルテヨンジャニユウタドヨンジェヒョンジョンウマークヘチャンジェミンジェノロンジュンチョンロチソンクンテンウィンウィンシャオジュンヘンドリーヤンヤン草鈍器ネギ鈍器公式



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