BTS DECO KIT デコキット　JIN　ジン　抜き無し

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BTSDECOKITデコキット 抜けなしです。Weverseより購入致しました。ランダムトレカはJINジンです。到着してランダムトレカのみ確認しました。テープも剥がしていません。神経質な方のご購入はお控えください。#ジン#JIN