OTOMO KATSUHIRO ARTWORK KABA2 大友克洋

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商品詳細
「OTOMOKATSUHIROARTWORKKABA2」大友克洋定価:￥6500譲り受けたものですが、わずかな使用感、輸送箱にシール剥がし跡（写真3）、裏表紙に僅かな汚れ（写真8）、裏表紙に僅かな凹み（写真9）はあるものの、それ以外に目立ったダメージはなく、本の中身はほとんど読まれた形跡はなくページめくりジワも見られない綺麗な状態です。是非ご検討くださいませ！なかなか希少価値が高いようで、Amazonでも高額で取引されているようです。※頻繁に値下げいたしますので、よければいいねで、本商品のフォローお願いします。「AKIRA」「STEAMBOY」のイラスト、カラーコミック「BATMANTheThirdMask」「ORBITALERA」、アニメ「老人Z」「GUNDAM:MissionToTheRise」「FREEDOM」などの設定デザイン・絵コンテ、ロードバイクイラスト、TBS・後楽園ゆうえんちTV-CFの設定・絵コンテ、本書用に構成した「絵本・大砲の街」など、描き下ろしを含む数百点を収録。大友克洋画集、20年ぶりのパート2。「AKIRA」「STEAMBOY」のイラスト、カラーコミック「BATMANTheThirdMask」「ORBITALERA」、アニメ「老人Z」「GUNDAM:MissionToTheRise」「FREEDOM」などの設定デザイン・絵コンテ、ロードバイクイラスト、TBS・後楽園ゆうえんちTV-CFの設定・絵コンテ、本書用に構成した「絵本・大砲の街」など、描き下ろし、初公開を含む数百点を収録。サイズは28センチ×28センチの正方形。輸送用ケース入り。他にも希少なアート関連の書籍を出品しておりますので、以下のハッシュタグをぜひご覧ください。#アート関連の貴重な書籍多数出品中！#写真集#フォトブック#アートブック#アートフォト#photography#photobook#art#artbook#book#アート本#グラフィックアート他にも絶版の希少な本を出品していますので、以下のハッシュタグ是非ご覧ください#他にも絶版の本出品中！おまとめ配送可#大友克洋#大友_克洋#本#コミック／コミック#otomo#AKIRA#アキラ#今敏
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