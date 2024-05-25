新品初版本　絶版　SM界の巨匠　伝説の縄師　明智伝鬼　akechi 写真集

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「akechi」斎藤芳樹伝説の縄師明智伝鬼、晩年の縄の世界を映し出した最初で最後の写真集。#斎藤芳樹#本#生活／諸芸・娯楽 #明智伝鬼 #SMWB5書店さんの倉庫で保管されていた新品です。倉庫保管品につき、ダメージなど画像が現物ですので画像をご確認の上、ご検討ください。神経質な方はご遠慮ください。【重要】プロフィールをご一読いただき、ご同意の上、ご購入ください。