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新品未使用ペットベッド 犬用 猫用【送料無料】
商品番号 U70666439014
商品名

新品未使用ペットベッド 犬用 猫用【送料無料】
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かわいいベッドに寝転ぶネコちゃんワンちゃんに癒されますよ。クッションが両面使えます。ふかふかでとっても気持ちよく、年間通して使えるベッドです。カバーが取り外し可能なので、清潔に保てますよ。是非ペットのネコちゃんやワンちゃんにいかがですか？※ベッドのみの販売です。画像内ペット等は含まれません。サイズ（約）：39*40*48CM※体重約7.5kg以下のペットに適応しております。北海道、沖縄地区は1500円追加してください。
http://narcologia.ru/goods/recuperation981121.html
http://narcologia.ru/goods/recommended936490.html
http://narcologia.ru/goods/preference108038.html

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