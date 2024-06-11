新品未使用ペットベッド 犬用 猫用【送料無料】

かわいいベッドに寝転ぶネコちゃんワンちゃんに癒されますよ。クッションが両面使えます。ふかふかでとっても気持ちよく、年間通して使えるベッドです。カバーが取り外し可能なので、清潔に保てますよ。是非ペットのネコちゃんやワンちゃんにいかがですか？※ベッドのみの販売です。画像内ペット等は含まれません。サイズ（約）：39*40*48CM※体重約7.5kg以下のペットに適応しております。北海道、沖縄地区は1500円追加してください。



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