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明治時代を代表する陶磁五家による猪口揃い(五客組)
商品番号 N87661085794
商品名

明治時代を代表する陶磁五家による猪口揃い(五客組)
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 9,156 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···酒器（お猪口五客セット）１、伊藤陶山「秋草酒盃」２、真清水蔵六「三嵩盃」３、清水六兵衛「呉須赤絵盃」４、篩月庵三浦竹泉「山水図」５、諏訪蘇山「青磁盃」それぞれ本体の状態は非常に良いですが、古いものですからあくまで骨董品・中古品とご理解いただきご購入ください。（木箱は年数相応に焼け傷みがあります。）もちろんNCNRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/plaque320307.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis813044.html
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