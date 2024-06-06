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- 明治時代を代表する陶磁五家による猪口揃い(五客組)
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商品詳細
種類···酒器（お猪口五客セット）１、伊藤陶山「秋草酒盃」２、真清水蔵六「三嵩盃」３、清水六兵衛「呉須赤絵盃」４、篩月庵三浦竹泉「山水図」５、諏訪蘇山「青磁盃」それぞれ本体の状態は非常に良いですが、古いものですからあくまで骨董品・中古品とご理解いただきご購入ください。（木箱は年数相応に焼け傷みがあります。）もちろんNCNRでお願いします。
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