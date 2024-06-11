検事Mr.ハー／俺が法律だ 海外盤 ブルーレイ 新品未開封 ユン・ピョウ 激レア

ユン・ピョウ主演香港製の超絶アクション！■新品未開封品です。■リージョンAのブルーレイとなりますので、国内のブルーレイプレーヤー／レコーダー等で再生可能です。■北米盤／VinegarSyndrome製■音声：広東語、北京語、英語■字幕：英語■日本語字幕／吹替は未収録となります。■本編を3バージョン収録／ドキュメンタリー他、特典映像満載！ブルーレイ3枚組の超豪華版です。ディスク3に『ストロンゲスト史上最強の映画スターは誰だ！？』がHD画質で収録されております。ジャッキー・チェンサモ・ハン・キンポー香港映画ユン・ピョウシンシア・ラスロックメルヴィン・ウォンウー・マロイ・チャオコリー・ユンジェームズ・ティエンアクションDVDコリー・ユンバリー・ウォンスゼット・チェク・ホンBlu-ray



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