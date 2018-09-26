精油の安全性ガイド 第2版

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商品詳細
『精油の安全性ガイド第2版』ロバート・ティスランド／ロドニー・ヤング 著池田朗子／八木知美 訳岸田聡子／林真一郎 監修2023年春に第2版が増刷されたものの、発売元であるフレグランスジャーナル社が紙版書籍の販売をやめてしまったようです。大変申し訳ありませんが元々ついていた電子書籍PINコードは使えないため、電子書籍は利用できません。こちらの書籍自体はかなり重いのです。帯・表紙もついており未使用に近いです。電子書籍の利用ができない旨ご理解いただける方のみ、ご購入頂けたらと思います。申し訳ありませんが、価格交渉はご遠慮ください。
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